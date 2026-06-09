Ziua Internațională a Arhivelor este sărbătorită anual în data de 9 iunie, prilej cu care sunt recunoscute contribuția și munca specialiștilor care conservă și protejează documentele ce alcătuiesc patrimoniul istoric al unei națiuni. Cu această ocazie, Ministerul Afacerilor Interne a transmis un mesaj de apreciere pentru activitatea desfășurată de personalul Arhivelor Naționale ale României, instituție aflată în coordonarea ministerului. Potrivit reprezentanților MAI, Arhivele Naționale nu reprezintă doar spații de depozitare a documentelor, ci adevărate „seifuri” ale identității naționale. De la hrisoave și acte vechi până la documente care au marcat momente importante din istoria țării, fiecare filă păstrată contribuie la înțelegerea evoluției statului român.

Totodată, oficialii subliniază că munca arhiviștilor are un rol esențial în transmiterea informațiilor istorice către generațiile viitoare, transformând trecutul într-o resursă accesibilă pentru cercetare și cunoaștere.

Cu prilejul acestei zile, Ministerul Afacerilor Interne le-a transmis urări de „La mulți ani!” tuturor specialiștilor care contribuie la protejarea și valorificarea tezaurului documentar al României.

Sursa: Ministerul Afacerilor Interne