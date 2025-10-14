La data de 13 octombrie a.c., polițiștii din Sighetu Marmației împreună cu cei ai Secției 6 Poliție Rurală Sarasău și ai Serviciului Criminalistic au desfășurat activități în cadrul acțiunii Blocada.

În intervalul orar 13.00-15.00, polițiștii au vizat prevenirea și combaterea infracționalității stradale,a faptelor comise cu violență, prevenirea accidentelor rutiere, precum și prevenirea și combaterea unor situații de risc și menținerea unui climat optim de siguranță la nivelul întregii comunități.

Polițiștii au stabilit identitatea a 87 de persoane și au controlat 53 de autovehicule.

În urma verificărilor efectuate, polițiștii au constatat mai multe nereguli, astfel că au aplicat 28 de sancțiuni contravenționale în valoare de peste 2.600 de lei.

În vederea scoaterii din trafic a conducătorilor auto care pot reprezenta un pericol pe drumurile publice, polițiștii au utilizat aparatura din dotare.

Astfel de acțiuni se vor desfășura în continuare pentru creșterea siguranței cetățenilor și prevenirea faptelor de natură penală sau contravențională.

Inspectoratul de Poliţie Judeţean Maramureș reamintește cetățenilor că respectarea legii este o condiție esențială pentru o societate sigură și îi încurajează să sesizeze orice comportament antisocial.