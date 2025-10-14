În urma probatoriului administrat sub supravegherea procurorului de caz, polițiștii Serviciului de Investigații Criminale au dispus reținerea pentru 24 de ore a unui bărbat de 70 de ani.

În fapt, la data de 10 octombrie a.c., în jurul orei 14.10, o femeie din localitatea Iadăra a sesizat poliția prin apel unic de urgență cu privire la faptul că pe o stradă din localitate are loc un scandal între vecini.

Din primele verificări efectuate de polițiști, a reieșit faptul că în urma unor neînțelegeri, un bărbat de 70 de ani l-ar fi agresat fizic pe un bărbat de 63 de ani.Ulterior, bărbatul de 63 de ani a fost preluat de un echipaj medical și transportat la spital în vederea acordării de îngrijiri medicale.

Ca urmare a completării formularului de evaluare a riscului, polițiștii au emis un ordin de protecție provizoriu pentru o perioadă de 5 zile.

În baza cercetărilor efectuate și a probatoriului administrat în cauză, ieri, 13 octombrie a.c., polițiștii sub coordonarea procurorului de caz, au luat măsura reținerii pentru 24 de ore față de bărbatul cercetat pentru comiterea infracțiunilor de lovire sau alte violențe, amenințare și tulburarea ordinii și liniștii publice.

Bărbatul a fost introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Maramureș, iar în cursul acestei zile urmează să fie prezentat instanței pentru dispunerea măsurilor legale.