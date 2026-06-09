Lotul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Maramureș participă, în aceste zile, la faza națională a Competiției de Descarcerare și de Acordare a Primului Ajutor Calificat, eveniment găzduit de municipiul Râmnicu Vâlcea. Reprezentanții ISU Maramureș concurează la proba de acordare a primului ajutor calificat, alături de echipaje din întreaga țară. Competiția oferă salvatorilor oportunitatea de a-și demonstra pregătirea profesională și capacitatea de intervenție în situații complexe.

La cea de-a XII-a ediție a competiției participă, pe lângă pompierii români, și reprezentanți ai Inspectoratului General pentru Situații de Urgență al Ministerului Afacerilor Interne din Republica Moldova. Conducerea și colegii din cadrul inspectoratului le transmit mult succes tuturor participanților și organizatorilor, exprimându-și totodată încrederea că lotul maramureșean va obține rezultate remarcabile.

Rezultatele competiției vor fi anunțate la finalul probelor.

Sursa: ISU Maramureș