Nu există o regulă simplă și generală pentru a deosebi ciupercile, dar poți fi mai atent la câteva caracteristici cheie și, cel mai important, să consulți un expert sau să folosești ghiduri fiabile. Câteva semne de care să te ferești sunt prezența solzilor pe pălărie, un „inel” ca un voal sub pălărie și pete de nuanță mai deschisă sau mai închisă. Este esențial să nu te bazezi pe mituri, cum ar fi cele legate de modificarea culorii la contactul cu argintul, înnegrirea cepei sau usturoiului în timpul gătitului, sau faptul că limacșii le pot consuma.

Caracteristici de urmărit

Pălăria: Evită ciupercile cu solzi pe pălărie. Solzii de nuanță mai deschisă sau mai închisă pot indica o ciupercă otrăvitoare.

Pălăria (din nou): Nu te baza pe faptul că o ciupercă are culori vii pentru a o considera otrăvitoare; acest lucru este un mit.

Tulpina: Fii atent la un „inel” sub pălărie, care arată ca un voal sau un mini-capișon. Multe ciuperci cu această caracteristică sunt otrăvitoare.

Alte mituri false: Nu crede în miturile că o ciupercă devine inofensivă după ce este consumată de limacși sau insecte, sau că toxicitatea dispare după gătire sau prin scufundarea în oțet.

Recomandări practice

Folosește două coșuri: Separă ciupercile pe care le consideri comestibile de cele pe care nu le recunoști sau de care nu ești sigur.

Nu atinge ciupercile: Nu-ți face griji, nu vei păți nimic dacă atingi o ciupercă otrăvitoare.

Consultă un expert: Cea mai sigură metodă este să consulți un expert sau să folosești ghiduri de identificare de încredere. Nu te baza pe presupuneri.