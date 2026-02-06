Programul „Școala Mamei” continuă la Spitalul Județean de Urgență „Dr. Constantin Opriș” Baia Mare, oferind sprijin, informații esențiale și îndrumare viitoarelor mame și mamelor aflate la început de drum.

Inițiativa se adresează mamelor și bebelușilor, punând accent pe educație medicală, siguranță, răbdare și susținere emoțională. Specialiștii spitalului sunt alături de participante nu doar pe durata cursurilor, ci și după finalizarea acestora, oferind îndrumare pas cu pas, pentru un început de viață sănătos și echilibrat.

Participarea la program este gratuită, iar activitățile se desfășoară în cadrul Spitalului Județean de Urgență „Dr. Constantin Opriș” Baia Mare. Mamele beneficiază de informații utile despre îngrijirea nou-născutului, alăptare, recuperarea postnatală și adaptarea la noul rol parental.

Pentru informații suplimentare și înscrieri, persoanele interesate pot suna la numărul de telefon 0745 675 958.

Prin acest program, cadrele medicale își propun să ofere nu doar cunoștințe, ci și încredere, sprijin și liniște, pentru ca fiecare copil să aibă parte de cel mai frumos început în viață, iar fiecare mamă să se simtă susținută și informată.