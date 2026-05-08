Președintele Consiliul Județean Maramureș, Gabriel Zetea, a transmis un mesaj de apreciere în cadrul întâlnirii anuale a secretarilor generali ai Consiliilor Județene din România, eveniment găzduit în acest an la Vișeu de Sus.

Potrivit lui Gabriel Zetea, reuniunea a adunat aproape toți secretarii generali ai județelor din țară și a reprezentat un moment dedicat responsabilității, legalității și respectului pentru administrația publică.

„La Vișeu de Sus am avut parte de una dintre acele întâlniri care îți reconfirmă că administrația publică înseamnă, înainte de toate, oameni serioși, profesioniști și dedicați”, a transmis acesta.

Președintele CJ Maramureș i-a mulțumit Aurica Todoran pentru organizarea evenimentului și pentru activitatea desfășurată în cadrul instituției, apreciind discreția, seriozitatea și profesionalismul acesteia.

Totodată, Gabriel Zetea a adresat mulțumiri primarului din Vișeu de Sus, Vasile Coman, pentru ospitalitate, dar și edilului din Borșa, Timis Ion Sorin, pe care l-a descris drept un exemplu de performanță administrativă datorită atragerii de fonduri europene și guvernamentale.

În mesajul său, Gabriel Zetea a subliniat importanța rolului secretarilor generali în funcționarea administrației publice și a afirmat că s-a opus, de-a lungul timpului, ideii transformării funcției într-una politică.

„Administrația are nevoie de oameni care să aibă curajul să spună adevărul și să ne arate permanent ce este legal și corect, indiferent cine conduce vremelnic un Consiliu Județean”, a declarat acesta.

Liderul administrației județene a evidențiat faptul că responsabilitatea secretarilor generali depășește adesea vizibilitatea publică, însă rolul lor este esențial pentru respectarea legii și menținerea echilibrului instituțional.

„Funcțiile trec, mandatele se schimbă, dar legea și responsabilitatea trebuie să rămână deasupra tuturor”, a concluzionat Gabriel Zetea.