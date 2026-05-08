Artistul maramureșean Ionuț Bledea a transmis un mesaj emoționant cu ocazia aniversării a 10 ani de relație alături de soția sa, Diana Cârlig, vorbind despre încercările prin care au trecut împreună și despre bucuria de a-și crește familia.

„10 ani… și parcă am trăit o viață întreagă împreună. Am trecut prin multe — vânt, ploi și furtuni — dar de fiecare dată Dumnezeu ne-a ținut aproape unul de altul”, a scris artistul într-o postare publicată pe rețelele de socializare.

Acesta a mărturisit că cele mai mari binecuvântări din viața lor sunt cele două fetițe, care le aduc zilnic bucurie și împlinire.

„Și dintre toate binecuvântările, cele mai frumoase sunt fetițele noastre, care ne fac viața mai plină și mai frumoasă în fiecare zi”, a transmis Ionuț Bledea.

Artistul i-a mulțumit soției sale pentru sprijinul oferit în momentele bune și grele și a subliniat că, după un deceniu petrecut împreună, alegerea lui rămâne aceeași.

„Îți mulțumesc că ai fost lângă mine în toate momentele, bune și grele. Că ai rămas omul meu, sprijinul meu și casa mea. După 10 ani, tot pe tine te aleg. Te iubesc și sunt recunoscător pentru familia noastră frumoasă”, a mai scris artistul.