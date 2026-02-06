Polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Maramureș, împreună cu procurorii D.I.I.C.O.T. – Biroul Teritorial Maramureș, au documentat activitatea infracțională a doi bărbați, de 58 și 65 de ani, cercetați pentru trafic de droguri de risc, instigare la infracțiunea de trafic de droguri de risc și complicitate la participație improprie la infracțiunea de trafic de droguri de risc.

La data de 5 februarie a.c., cei doi bărbați au fost prinși în flagrant delict, în municipiul Sighetu Marmației, imediat după ce unul dintre aceștia ar fi preluat un colet conținând droguri de risc și l-ar fi predat celuilalt.

Din probatoriul administrat a reieșit faptul că, bărbatul de 58 de ani ar fi procurat din Spania aproximativ 6 kilograme de canabis, care ar fi fost introduse în țară, pe cale rutieră, prin intermediul unei firme de transport internațional.

De asemenea, acesta l-ar fi determinat pe celălalt să ridice pachetul ce conținea substanța interzisă, pentru a i-l preda ulterior.

La data de 5 februarie 2026, procurorii D.I.I.C.O.T.– Biroul Teritorial Maramureș au dispus reținerea acestora, ulterior, la aceeași dată, judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Maramureș a dispus arestarea preventivă a acestora, pentru 30 de zile.

Acțiunea a beneficiat de sprijinul polițiștilor Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Alba Iulia și al polițiștilor de frontieră din Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Sighetu Marmației.

Precizăm faptul că, pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale, prevăzute de Codul de Procedură Penală precum și de prezumția de nevinovăție.