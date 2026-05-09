Parohia ortodoxă „Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul” din Tăuții Măgherăuș invită credincioșii să participe sâmbătă, 10 mai, la slujba de târnosire a bisericii, un moment deosebit de important pentru întreaga comunitate.

Evenimentul reprezintă o adevărată sărbătoare spirituală, un prilej de rugăciune, comuniune și binecuvântare pentru toți cei prezenți. Târnosirea unei biserici simbolizează sfințirea locului de rugăciune și consacrarea lui pentru generațiile viitoare.

Atmosfera liturgică va fi întregită de răspunsurile la strană oferite de Grupul bizantin „Theologos” al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului.

Credincioșii sunt așteptați să ia parte la acest moment de har și bucurie, trăit în credință, pace și unitate sufletească.