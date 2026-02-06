Ziua Mondială a Bolnavului este marcată anual la data de 11 februarie, fiind instituită în anul 1993 la inițiativa Sfântului Papă Ioan Paul al II-lea. Această zi amintește de apariția Fecioarei Maria la Lourdes, în anul 1858, în fața tinerei Bernadette Soubirous, și este dedicată reflecției asupra suferinței umane și solidarității față de cei bolnavi.

Scopul Zilei Mondiale a Bolnavului este acela de a încuraja comunitatea creștină să acorde o atenție sporită persoanelor aflate în suferință, promovând compasiunea, sprijinul și înțelegerea față de cei încercați de boală.

Tema ediției din acest an este „Compasiunea samariteanului: a iubi înseamnă a ne asuma durerea celuilalt”. În mesajul transmis cu ocazia celei de-a 34-a Zile Mondiale a Bolnavului, Papa Leon al XIV-lea subliniază faptul că „a lua parte la suferința celuilalt înseamnă a ne dărui pe noi înșine”, iar adevărata iubire depășește simpla satisfacere a nevoilor materiale și presupune o dăruire totală a persoanei.

În Baia Mare, în Biserica romano-catolică „Sfânta Treime”, Ziua Mondială a Bolnavului va fi marcată miercuri, 11 februarie, prin celebrarea Sfintei Liturghii începând cu ora 18:00. În cadrul celebrării va fi administrat Sacramentul Ungerii Bolnavilor, destinat persoanelor aflate în suferință trupească sau sufletească.