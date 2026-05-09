Copiii talentați ai orașului Târgu Lăpuș își expun creațiile în cadrul expoziției de pictură „Ecoul Culorilor”, un eveniment dedicat artei, creativității și emoției transmise prin culoare.

Expoziția va avea loc duminică, 10 mai, de la ora 16:00, la Centrul Recreațional din Târgu Lăpuș și reunește lucrările realizate de copii coordonați de artistul plastic Cristina Sel.

„Ecoul Culorilor” reprezintă mai mult decât o simplă expoziție – este rezultatul muncii, pasiunii și imaginației unor tineri artiști aflați la început de drum, care își exprimă emoțiile și viziunea artistică prin pictură.

Organizatorii îi invită pe iubitorii de artă și pe membrii comunității să fie alături de acești copii și să descopere universul lor creativ, într-un eveniment ce celebrează frumusețea artei și susținerea talentului local.