Meandrele vechi, respectate cu strictețe la Târgu Lăpuș: 9 ani vechime pentru un post de croitor

Deși vorbim despre o „nouă conducere”, la Târgu Lăpuș vechile metehne administrative nu doar că supraviețuiesc, ci par să fie respectate cu o strictețe demnă de manual. Un caz recent ridică serioase semne de întrebare privind modul în care sunt organizate concursurile de angajare în instituțiile publice din oraș.

În cadrul Spitalului Orășenesc Târgu Lăpuș a fost publicat un anunț de recrutare pentru ocuparea unui post contractual: muncitor calificat – croitor. Până aici, nimic ieșit din comun. Problemele apar însă la condițiile specifice de participare la concurs.

Concret, pe lângă:

diplomă de studii medii,

documente care să ateste absolvirea unui curs de calificare în meseria de croitor,

candidaților li se cere și o vechime de minimum 9 ani în meserie.

Nouă ani.

Adică, în viziunea primarului Herman – ar fi nevoie de aproape un deceniu de cusut la mașină pentru a învăța „cum se bagă ață în ac”. Probabil că pentru domnia sa acești nouă ani sunt necesari, având în vedere că, deși nu mai este la început de mandat, continuă să demonstreze că administrația publică rămâne un aspect total necunoscut.

Situația devine și mai gravă în contextul în care un grup de consilieri locali a solicitat anularea concursului, invocând lipsa de legalitate și transparență. Aceștia au cerut inclusiv să participe ca observatori în comisia de concurs – doi consilieri locali, indiferent de culoarea politică. Doar că prezența unor observatori este, în realitate, irelevantă, atâta timp cât jocul este decis încă din faza de început: prin condițiile de participare. Acolo se face selecția reală. Nu la interviu. Nu la probă. Nu în comisie.

Și nu, problema nu este vechimea în sine, ci aberanța ei. Pentru comparație, la un concurs recent organizat de Apele Române, pentru o funcție de director general, s-au cerut 5 ani de experiență, nu 9. Acolo vorbim despre management, decizie, bugete, infrastructură. La Târgu Lăpuș, pentru un post de croitor, ștacheta este mai sus.

La final, concluzia e una amară, dar realistă: degeaba oamenii participă la ședințe, dezbateri sau concursuri, degeaba se prefac autoritățile că respectă legea și procedurile, dacă posturile „călduțe”, plătite din bani publici, sunt ocupate prin strategii mascate și, uneori, prin ilegalități evidente, în timp ce oamenii de rând participă la întruniri și ședințe de recrutare pentru o firmă specializată în „curățenie”. Speranța de care se leagă mulți lăpușeni în aceste zile.

Rămân întrebările firești, pe care le pun tot mai mulți cetățeni: Când vor fi oprite aceste practici? Când va exista cu adevărat transparență decizională la Târgu Lăpuș? Când vor fi respectați oamenii de administrația locală, nu doar invocați în discursuri?

Până atunci, vechile meandre rămân bine păstrate. Doar ambalajul e nou.

Andrei BUDA