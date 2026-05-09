Centrul CASPEV, aflat în subordinea Direcției de Asistență Socială Baia Mare, a găzduit un eveniment dedicat artei și emoției transmise prin muzică și poezie. Pe scenă au urcat elevi și profesori ai Școlii Populare de Artă Baia Mare care au oferit momente deosebite de vioară, acordeon și pian, fiind răsplătiți cu aplauze pentru talentul și sensibilitatea interpretărilor.

Atmosfera a fost una caldă și plină de emoție, publicul bucurându-se de fiecare moment artistic. La eveniment a fost prezent și preotul și scriitorul Pop Gheorghe, care a împărtășit gânduri și mesaje despre cultură, credință și frumusețea artei în viața de zi cu zi.



Spectacolul a adus împreună muzica, inspirația și bucuria întâlnirii dintre generații, într-un cadru dedicat comunității și valorilor culturale.