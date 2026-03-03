Direcția de Lucrări Publice Baia Sprie, județul Maramureș, a anunțat organizarea unui concurs de recrutare pentru ocuparea unor funcții publice de execuție vacante, conform art. XXII alin. (2) din Legea nr. 141/2025 și art. VII alin. (7) din OUG nr. 121/2023.

Concursul vizează ocuparea a două posturi:

Consilier – BUGET, clasa I, grad debutant, în cadrul Compartimentului Buget;

Consilier – COLECTARE TAXE, clasa I, grad asistent, în cadrul Compartimentului Colectare taxe.

Proba scrisă va avea loc pe 2 aprilie 2026, ora 10:10, la sediul Direcției de Lucrări Publice, strada Ștefan cel Mare nr. 17, Baia Sprie. Data și ora probei de interviu vor fi afișate ulterior pe site-ul instituției, împreună cu rezultatele probei scrise.

Perioada de depunere a dosarelor este 02 martie – 23 martie 2026. Persoana de contact pentru informații suplimentare este Ropotoaia Anastasia, inspector, telefon 0741 573 257, e-mail: anastasiaropotoaia@yahoo.com

.

Autoritățile subliniază că responsabilitatea pentru corectitudinea informațiilor și respectarea cadrului legal aparține exclusiv instituției organizatoare.

Această inițiativă oferă oportunitatea tinerilor specialiști să se integreze în administrația locală și să contribuie la buna gestionare a resurselor publice din Baia Sprie.