Reprezentanții Vital anunță întreruperea furnizării apei potabile marți, 3 martie, între orele 11.00 și 15.00, pe str. Lupului (între str. Mărășești și bd. Regele Ferdinand) din Baia Mare, pentru lucrări de modernizare (cuplare) la rețeaua publică de alimentare cu apă.

Tot marți, 3 martie, în intervalul orar 11.00-13.00 nu vor avea apă la robinete sighetenii carer locuiesc pe str. Dobrogeanu Gherea. Aici se desfășoară lucrări de reparații la rețeaua de distribuție a apei potabile.

Chiar dacă aceste lucrări creează disconfort locuitorilor din zonă, ele sunt necesare pentru îmbunătățirea serviciilor oferite și pentru a asigura locuitorilor accesul la apă potabilă și la sistemul de canalizare.