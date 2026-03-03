Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) vine cu recomandări esențiale pentru păstrarea corectă a alimentelor și prevenirea risipei, subliniind importanța organizării frigiderului și respectării etichetelor.

Conform ANSVSA:

Organizarea frigiderului este cheia: alimentele gata de consum se păstrează sus, lactatele și ouăle la mijloc, iar carnea crudă, peștele și pasărea în zona cea mai rece, în recipiente etanșe pentru a preveni contaminarea încrucișată. Fructele și legumele se depozitează separat în sertare, iar ușa frigiderului este rezervată condimentelor, gemurilor și băuturilor.

Etichetele alimentelor trebuie respectate cu atenție: „A se consuma până la…” indică termenul de siguranță, în timp ce „A se consuma de preferință înainte de…” ține mai mult de calitate.

Alte recomandări includ: să nu lăsați mâncarea gătită mai mult de 2 ore la temperatura camerei, să dezghețați carnea doar în frigider și să curățați periodic frigiderul cu apă și bicarbonat.

ANSVSA avertizează că anumite alimente nu trebuie păstrate la frigider: roșii, cartofi, ceapă, banane, pâine, miere și cafea, deoarece își pierd gustul și textura.

De asemenea, autoritatea recomandă verificarea constantă a alertelor privind retragerile de produse pentru siguranța consumatorilor.