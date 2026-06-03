Agenția Națională a Funcționarilor Publici (ANFP), în parteneriat cu Google, anunță organizarea unor sesiuni de webinar gratuite dedicate funcționarilor publici din România, cu tema „Programe educaționale pentru utilizarea Inteligenței Artificiale în Administrația Publică”.

Inițiativa face parte dintr-un protocol de colaborare care urmărește dezvoltarea competențelor digitale ale angajaților din sectorul public, în contextul adaptării la noile cerințe tehnologice. Webinarul este deschis tuturor funcționarilor publici și nu necesită cunoștințe IT prealabile. Participanții vor putea obține certificate de participare.

Printre temele abordate se numără:

noțiuni introductive despre inteligența artificială;

utilizarea responsabilă și securitatea datelor;

tehnici de prompt engineering;

creșterea productivității prin IA;

aplicații practice în administrația publică;

recomandări privind implementarea IA la nivel instituțional.

Detaliile de participare au fost transmise instituțiilor publice prin canalele oficiale de comunicare.

Sursa: Agenția Națională a Funcționarilor Publici (ANFP)