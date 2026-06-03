EUROPE DIRECT Maramureș marchează Ziua Mondială a Bicicletei printr-un mesaj dedicat mobilității sustenabile și beneficiilor utilizării bicicletei în viața de zi cu zi.

Reprezentanții structurii europene subliniază că mersul pe bicicletă contribuie la reducerea poluării, la crearea unor orașe mai prietenoase și la adoptarea unui stil de viață mai sănătos și activ.

În contextul Declarației europene privind ciclismul, Uniunea Europeană sprijină dezvoltarea infrastructurii dedicate bicicletelor, prin măsuri precum extinderea rețelelor sigure pentru bicicliști, crearea de spații pentru biciclete în transportul feroviar transfrontalier, dezvoltarea punctelor de încărcare pentru biciclete electrice și realizarea de trasee care leagă zonele urbane de cele rurale.

Pentru cei interesați de turismul pe două roți, EUROPE DIRECT Maramureș recomandă explorarea rutelor EuroVelo, un amplu sistem european de trasee cicliste care conectează diferite regiuni ale continentului.

Sursa: EUROPE DIRECT Maramureș