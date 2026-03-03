Teatrul Municipal Baia Mare prezintă spectacolul „Cu sufletul nu-i de glumit”, după Dimitré Dinev, în regia artistică a lui Daniel Vulcu. Traducerea este semnată de Dan Stoica, scenografia de Mihai Vălu, iar coregrafia de Raul Hotcaș.

Povestea pune în scenă o situație neobișnuită: Niculai, mortul, devine comesean la propriul priveghi și își întârzie plecarea în lumea de dincolo pentru că nu are bani pentru trecere. Patru prieteni, o văduvă, o bocitoare, un barcagiu și o stripteuză se intersectează cu moartea într-o petrecere plină de umor, muzică și momente neașteptate. Atmosfera este întreținută de lăutarii Petru Damșa, Vasile Pop, Bogdan Rogojan și Dragoș Bora.

În distribuție se regăsesc actorii Marcel Mîrza Mache, Andrei Han, Andrei Dinu, Dorin Griguța, Rodica Pașca, Denisa Blag, Inna Andriuca, Raul Hotcaș, Alex Macavei și Sanda Savolszky.

Spectacolul promite o combinație de umor, emoție și reflecție asupra vieții și morții, inspirat de atmosfera Cimitirului Vesel de la Săpânța, unde lumina și umbrele creează un decor de poveste.

O reprezentație care invită publicul să privească moartea cu zâmbetul pe buze și să sărbătorească prietenia și viața în fiecare clipă.