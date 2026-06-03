Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deșeurilor Menajere în județul Maramureș (ADI Deșeuri Maramureș) informează cetățenii din Zona 1 de colectare că miercuri, 3 iunie 2026, se va desfășura acțiunea de colectare a deșeurilor de tip plastic și metal.

Programul vizează mai multe străzi din municipiul Baia Mare și orașul Baia Sprie, unde operatorul de salubrizare DRUSAL va ridica recipientele și sacii pregătiți de populație.

Autoritățile recomandă cetățenilor să scoată deșeurile în fața gospodăriilor până la ora 07:00, pentru a asigura o colectare eficientă și în condiții optime. De asemenea, se solicită respectarea regulilor de colectare selectivă și asigurarea accesului autospecialelor pe traseele stabilite.

Reprezentanții ADI Deșeuri Maramureș subliniază importanța implicării cetățenilor în menținerea unui mediu curat și responsabil și încurajează utilizarea aplicației oficiale pentru informații actualizate privind calendarul de colectare și notificări în timp real.

Acțiunea face parte din programul curent de gestionare a deșeurilor la nivel județean.

Sursa: ADI Deșeuri Maramureș