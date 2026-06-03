Un tânăr sportiv din Baia Mare, Eduard Orha, atrage atenția în lumea kartingului, după ce a urcat pe locul 2 în clasamentul național al disciplinei.

Potrivit informațiilor din mediul sportiv, Eduard participă constant la competițiile de profil, unde evoluțiile sale sunt urmărite cu interes de specialiști din domeniu. La ultima competiție la care a participat, sportivul a fost remarcat inclusiv de campioni internaționali, care i-au apreciat performanța și au dorit să imortalizeze momentul alături de el.

Reprezentanți ai comunității sportive locale atrag atenția asupra potențialului tânărului și încurajează sprijinirea acestuia prin găsirea unor sponsori care să îi susțină parcursul competițional.

Eduard Orha este considerat unul dintre numele promițătoare ale noii generații de piloți de karting din România.

Sursa: Vasile Vlaşin (social media)