Sportul și solidaritatea se întâlnesc pe 24 iunie 2026 la Baia Mare, în cadrul unui turneu caritabil organizat pentru sprijinirea lui David. Evenimentul va avea loc începând cu ora 18:00, pe terenul Școlii Gimnaziale „Vasile Alecsandri”, și își propune să mobilizeze comunitatea în jurul unei cauze care depășește granițele competiției sportive.

Organizatorii de la C.S. Alex Junior Maramureș îi invită pe iubitorii fotbalului și pe toți cei care doresc să ajute să participe la un eveniment în care fiecare gol, fiecare pasă și fiecare donație vor contribui la oferirea unei șanse în plus pentru David.

„Ne dorim ca, pentru câteva ore, să lăsăm rivalitățile deoparte și să demonstrăm că atunci când o comunitate se unește, poate face lucruri extraordinare”, transmit organizatorii.

La turneul caritabil vor participa patru echipe din județ:

C.S. Alex Junior Maramureș

CS Academia de Fotbal Dănuț Sabou

A.S. Viitorul Baia Mare

Royal Lions Baia Mare

Accesul spectatorilor se va face pe bază de donație, iar organizatorii subliniază că orice contribuție, indiferent de valoarea acesteia, poate face diferența.

Persoanele care nu pot ajunge la eveniment îl pot sprijini pe David prin donații în contul:

IBAN: RO90BTRLRONCRT0343359801

Titular cont: Breban Domnica

Organizatorii fac apel la comunitate să distribuie informațiile despre acest eveniment și să se alăture inițiativei.