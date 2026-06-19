Siguranța pe drumurile publice este în mâinile fiecărui participant la trafic, iar prin adoptarea unui comportament responsabil tragediile produse pe drumurile publice pot fi evitate.

Ieri, 18 iunie a.c., polițiștii din cadrul Poliției Orașului Cavnic au desfășurat o acțiune împreună cu specialiștii Registrului Auto Român Maramureș cu scopul reducerii riscului rutier.

Pe parcursul acțiunii au fost oprite și verificate 16 autoturisme și au fost aplicate pentru neregulile constatate 12 sancțiuni contravenționale în baza O.U.G. nr. 195 din 2002 privind circulația pe drumurile publice.

De asemenea, în cazul a șase autoturisme polițiștii au dispus reținerea certificatelor de înmatriculare până la remedierea abaterilor constatate.

Valoarea totală a sancțiunilor contravenționale aplicate depășește suma de 4.000 de lei.

Polițiștii maramureșeni continuă acțiunile pentru creșterea gradului de siguranță rutieră și protejarea tuturor participanților la trafic.