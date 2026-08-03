Unul dintre cele mai valoroase volume din patrimoniul Muzeului Județean de Istorie și Arheologie Maramureș poate fi admirat în luna august. Instituția a desemnat drept „Exponatul lunii” un Ceaslov tipărit la Târgoviște în anul 1715, o lucrare cu o importanță deosebită pentru istoria culturii și a limbii române.

Volumul a fost imprimat în tipografia Mitropoliei din Târgoviște, în timpul mitropolitului Antim Ivireanul, de către tipograful Gheorghe Radovici. Ediția este considerată prima traducere în limba română a acestei importante cărți de cult, un moment esențial în dezvoltarea tipăriturilor religioase românești.

Potrivit specialiștilor muzeului, lucrarea a fost dedicată voievodului Ștefan Cantacuzino, unul dintre susținătorii apariției unor volume fundamentale pentru cultura românească, precum Biblia de la București din 1688. Din punct de vedere tipografic, Ceaslovul impresionează prin cele 506 pagini numerotate, la care se adaugă trei file nenumerotate. Textul este tipărit cu cerneală neagră și roșie, iar pagina de titlu este încadrată de un chenar decorat cu motive florale. Pe verso-ul acesteia se regăsește stema Țării Românești și inițialele voievodului Ștefan Cantacuzino. Mai mult decât o simplă carte de rugăciuni și cântări religioase, Ceaslovul a avut și un important rol educativ. În primele forme ale învățământului confesional românesc, acesta era folosit inclusiv ca abecedar, contribuind la învățarea limbii române.

Conform istoricului Aurel Socolan, în anul 1984 existau doar șase exemplare ale acestui Ceaslov ivirean în județul Maramureș, ceea ce îi conferă o valoare patrimonială deosebită.

Exemplarul expus se află într-o stare bună de conservare, deși prima copertă este desprinsă de volum, iar cartea este incompletă, lipsindu-i finalul. Chiar și în aceste condiții, piesa rămâne una dintre cele mai importante mărturii ale patrimoniului cultural și tipografic românesc.

Textul de prezentare a exponatului a fost realizat de muzeograful dr. Marius Câmpeanu, iar fotografiile aparțin conservatorului Zamfir Șomcutean.