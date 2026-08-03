Ca urmare a scăderii debitului de apă la sursa de captare, SE VA FURNIZA APĂ POTABILĂ DUPĂ PROGRAM, după cum urmează:

AGENȚIA ȘOMCUTA MARE

Orașul ȘOMCUTA MARE cu localitatile: BUCIUM, VĂLENII ȘOMCUTEI, FINTEUȘU – între orele 06:00 – 16:00.

AGENȚIA ULMENI

Orașul ULMENI cu localitățile MÂNĂU, ARDUZEL, TICĂU, TOHAT, VICEA și SOMEȘ UILEAC – între orele 06:00 – 14:00, respectiv între 19:30 – 22:00.

Pentru a limita timpul necesar pentru întregirea stocului de apă, rugăm utilizatorii să folosească apa doar pentru consumul casnic, nu și pentru lucrări agricole sau zootehnice. Folosirea rațională a apei este o responsabilitate comună atât a furnizorului, cât și a utilizatorilor!

Programul de furnizare al apei potabile este stabilit în funcție de nivelul apei în frontal de captare.

Ne cerem scuze pentru disconfortul creat, situația fiind independentă de voința VITAL S.A.

Pentru informații suplimentare sau alte sesizări, dispeceratul VITAL S.A. vă stă la dispoziție la numerele de telefon. 0262/215150, 1, 2 și 0362/401052, 3, 0372752661.