Voluntarii Serviciului de Ajutor Maltez Baia Mare continuă să reprezinte cu profesionalism Maramureșul la Međugorje, acolo unde oferă sprijin medical în cadrul unuia dintre cele mai importante pelerinaje religioase din Europa.

Într-una dintre cele mai solicitante zile de misiune, echipajele medicale au intervenit în peste 50 de cazuri, în contextul în care aproape 20.000 de pelerini s-au aflat în fața Altarului exterior al Bisericii Sfântul Iacob din Međugorje. Intervențiile au fost realizate prompt, pentru ca participanții la eveniment să beneficieze de asistență medicală ori de câte ori a fost nevoie. Reprezentanții Serviciului de Ajutor Maltez Baia Mare subliniază că prezența voluntarilor contribuie la menținerea unui climat de siguranță și la sprijinirea persoanelor aflate în dificultate. Profesionalismul, responsabilitatea și spiritul de echipă rămân valorile care îi ghidează în fiecare misiune.

Activitatea face parte din proiectele desfășurate de Serviciul de Ajutor Maltez Baia Mare, organizație care continuă tradiția de aproape o mie de ani a Ordinului de Malta în sprijinirea bolnavilor, persoanelor vulnerabile și celor aflați în nevoie.

Misiunea este posibilă și datorită sprijinului partenerilor instituționali și privați, printre care Consiliul Județean Maramureș, Municipiul Baia Mare, Visit Maramureș, Orașul Târgu Lăpuș și numeroși colaboratori din domeniul medical, economic și mass-media, care susțin activitatea voluntarilor în folosul comunității.