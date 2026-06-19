Inspectoratul de Jandarmi Județean Maramureș și Serviciul de Ajutor Maltez Baia Mare continuă și consolidează colaborarea dezvoltată de-a lungul anilor, prin formalizarea unui parteneriat instituțional menit să întărească capacitatea de intervenție și sprijinul acordat cetățenilor.

Semnarea protocolului de cooperare marchează o etapă importantă în dezvoltarea unui răspuns coordonat și eficient în situații de urgență, dar și în cadrul activităților cu caracter public sau montan.

Acordul vizează mai multe direcții esențiale:

Pregătire comună în acordarea primului ajutor medical de bază

Specialiștii celor două instituții vor participa la sesiuni de instruire, exerciții și activități practice, menite să contribuie la perfecționarea continuă a abilităților de salvare.

Implicare comună în misiuni operative și acțiuni de sprijin

Acțiunile vor viza atât evenimente publice de amploare, cât și intervenții în mediul montan, unde cooperarea rapidă este esențială.

Creșterea eficienței intervențiilor și consolidarea răspunsului coordonat

Prin exerciții comune și schimb de bune practici, cele două structuri urmăresc optimizarea reacției în situații de urgență.

1 din 4 - +

Acest parteneriat reflectă preocuparea constantă pentru siguranța comunității și pentru dezvoltarea unei culturi a solidarității, responsabilității și intervenției eficiente, contribuind la crearea unui mediu mai sigur pentru toți cetățenii județului Maramureș.

Parteneriatul semnat reprezintă mai mult decât un acord instituțional — este o investiție în oameni, în educație și în capacitatea comunității de a răspunde prompt și eficient în fața situațiilor de urgență.