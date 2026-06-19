Conducerea unui autovehicul pe drumurile publice, fără a deține permis de conducere reprezintă o infracțiune care poate avea consecințe grave asupra siguranței traficului rutier.

Cu toate acestea, joi, 18 iunie a.c., polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Baia Mare au oprit pe bulevardul Regele Mihai I, din municipiu, un autoturism la volanul căruia se afla un tânăr de 26 de ani.

În urma verificărilor efectuate de polițiști a reieșit faptul că acesta nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.

Sub coordonarea procurorului de caz, polițiștii continuă cercetările în cadrul unui dosar penal.