În urma probatoriului administrat și a cercetărilor efectuate într-o cauză penală privind săvârșirea infracțiunii de furt calificat, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Baia Mare, sub supravegherea procurorului de caz, au dispus măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un tânăr de 23 de ani, din Baia Mare, bănuit de comiterea infracțiunii.

În fapt, la data de 16 iunie a.c., polițiștii au fost sesizați despre faptul că în perioada 5-8 iunie, persoane necunoascute au sustras mai multe bunuri din curtea unei societăți comerciale.

De îndată, polițiștii au demarat cercetările în vederea identificării persoanei bănuite de comiterea faptei și recuperării prejudiciului cauzat.

În baza activităților investigativ-operative desfășurate de polițiști s-a stabilit faptul că persoana bănuită de comiterea faptei este un tânăr de 23 de ani, din Baia Mare.

Din cercetările efectuate a reieșit că, în perioada 27 mai – 18 iunie, prin escaladarea gardului împrejmuitor, acesta ar fi pătruns, în repetate rânduri, în curtea unei societăți comerciale din Baia Mare și ar fi sustras mai multe unelte și bunuri, cauzându-i persoanei vătămate un prejudiciu de 14.300 de lei.

Având în vedere materialul probator existent în cauză, la data de 18 iunie a.c., polițiștii, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Baia Mare, au dispus măsura reținerii tânărului pentru 24 de ore. Acesta a fost introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Maramureș.

Astăzi, cel în cauză urmează să fie prezentat instanței în vederea dispunerii unei alte măsuri preventive.

Notă: Facem precizarea că efectuarea urmăririi penale este o etapă a procesului penal, reglementată de Codul de procedură penală, activitatea care nu poate, în nicio situație să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.