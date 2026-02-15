În urma unui complex de activități investigative efectuate de polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Cluj – Serviciul de Investigații Criminale, Secției 6 Poliție Rurală Florești, sub coordonarea Serviciului de Investigații Criminale și a procurorului de caz, a fost identificat un tânăr de 26 de ani, din județul Mureș, bănuit de comiterea unei infracțiuni, în legătură cu cadavrul unui bărbat găsit într-un imobil din localitatea Luna de Sus, comuna Florești, din data de 14 februarie a.c..

Din primele cercetări a rezultat că tânărul s-ar fi deplasat în cursul nopții de 13 spre 14 februarie, în intervalul 00.55 – 02.00, la imobilul bărbatului de 65 de ani, din localitatea Luna de Sus, comuna Florești, în împrejurări care urmează a fi stabilite, unde l-ar fi lovit cu un corp dur la nivelul capului, în mod repetat, părăsind ulterior imobilul. Totodată, la fața locului au fost prezenți procurorul de caz, medicul legist și specialiști din cadrul Serviciului Criminalistic, iar modul în care a survenit decesul urmează să fie stabilit în urma examinărilor medico-legale.

În baza informațiilor obținute pe parcursul investigațiilor, s-au obținut date de interes operativ potrivit cărora acesta ar fi părăsit județul Cluj, deplasându-se înspre județul Mureș, cu scopul de a se sustrage cercetărilor.

Astfel, a fost solicitat sprijinul polițiștilor din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Mureș, al Unității Teritoriale de Analiză a Informațiilor Cluj-Napoca, precum și al structurilor de specialitate din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române. În acest context, bărbatul a fost localizat și depistat în municipiul Reghin, în mai puțin de 24 de ore de la momentul sesizării, în data de 15 februarie a.c., în jurul orei 00:50.

Acesta a fost ridicat și condus la sediul Inspectoratului de Poliție Județean Cluj, în vederea continuării cercetărilor.

Asupra sa au fost găsite sume de bani, aproximativ 8.000 de lei, și bijuterii, posibil provenite din comiterea faptei.

Astăzi, 15 februarie a.c., a fost pus în aplicare un mandat de percheziție domiciliară la locuința sa din comuna Florești, în vederea conturării materialului probator.

În continuare, cercetările se efectuează sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Cluj, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de omor calificat și tâlhărie calificată.