Căminul Cultural din Groși va găzdui, în data de 27 mai, la ora 17:00, un spectacol artistic organizat de Școala Populară de Artă „Liviu Borlan” Baia Mare, în parteneriat cu Primăria Groși.

Evenimentul va aduce în fața publicului momente artistice susținute de elevii claselor de canto popular, muzică ușoară, coregrafie și de Grupul Folk al școlii, pregătiți de profesori dedicați și apreciați în domeniul artistic.

Pe scenă vor evolua elevii coordonați de profesorii Codruța Lupșe, Diana Cârlig, Mihaela Iacob-Dan și Ramona Darha, la clasele de canto, clasa de coregrafie pregătită de profesoara Gabriela Danciu, precum și Grupul Folk al școlii, coordonat de profesorul Sorin Irimuș.

Organizatorii promit un spectacol de calitate, cu momente artistice reprezentative pentru activitatea Școlii Populare de Artă „Liviu Borlan” Baia Mare, instituție culturală în care profesionalismul și atenția la detalii fac mereu diferența.

Intrarea este liberă, iar iubitorii de muzică și tradiție sunt invitați să ia parte la această sărbătoare artistică.