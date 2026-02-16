Un accident rutier s-a produs în această dimineață în Baia Mare, la intersecția străzii Uranus cu bulevardul Traian. În eveniment au fost implicate un autoturism și un autobuz.

La sosirea echipajelor de intervenție, pompierii au identificat o singură victimă – conducătorul autoturismului, un bărbat în vârstă de 68 de ani, care era conștient, însă rămăsese încarcerat.

Echipajul de descarcerare a intervenit pentru extragerea acestuia din vehicul, iar ulterior victima a fost preluată de echipajul de Terapie Intensivă Mobilă și transportată la spital pentru îngrijiri medicale de specialitate.

În autobuz se aflau 15 pasageri, care s-au autoevacuat în siguranță și nu au avut nevoie de asistență medicală.