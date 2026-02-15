În această după-amiază, în jurul orei 16.00, în timp ce își efectuau serviciul de patrulare în zona de competență, jandarmii montani de la Șuior au fost solicitați prin apel 112 să se deplaseze către drumul ce duce de la stațiunea Mogoșa spre Cota 1000, acolo unde o persoană semnala faptul că este blocată cu mașina pe acel drum și nu mai poate înainta.

Ajunși la fața locului, jandarmii au identificat o femeie în vârstă de 41 de ani care le-a relatat acestora faptul că a încercat să urce la Cota 1000 însă, din cauza zăpezii și a poleiului de pe drum, nu a mai putut înainta. A încercat să se întoarcă, iar mașina a derapat și a ajuns în șanțul de pe marginea drumului. Jandarmii au ajutat-o să scoată mașina de acolo și să o repună pe carosabil . Apoi au însoțit-o până la intrarea pe drumul județean care este curățat și deschis circulației.

Jandarmii montani reamintesc faptul că drumul de la Mogoșa spre Cota 1000 este un drum închis circulației pe timp de iarnă, iar în această perioadă, accesarea acelui tronson, chiar și cu o mașină echipată corespunzător, vă poate pune în pericol siguranța. De aceea, Jandarmeria Maramureș face apel către turiștii care aleg acea zonă, să se informeze temeinic înainte de a porni la drum și să aleagă numai traseele care sunt deschise circulației pe timp de iarnă.

În caz de nevoie, să apeleze numărul unic de urgență 112 ori să solicite sprijinul jandarmilor montani.