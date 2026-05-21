În după-amiaza zilei de miercuriBărbat de 42 de ani, prins conducând sub influența alcoolului în Baia Mare, 20 mai a.c, în jurul orei 15.00, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Baia Mare-Biroul Rutier, au oprit pentru control pe bulevardul Republicii, din municipiu, un autoturism.

La volanul acestuia a fost identificat un bărbat de 42 de ani.

Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul indicând o concentrație de 0,43 mg/l alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care a fost condus la o unitate medicală pentru prelevarea mostrelor biologice de sânge.

Polițiștii continuă cercetările sub supravegherea procurorului de caz.