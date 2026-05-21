Miercuri, 20 mai a.c., în contextul Săptămânii Naționale a Siguranței Rutiere, polițiștii din cadrul Poliției orașului Tăuți-Măgherăuș au desfășurat activități preventive în rândul elevilor.

Activitățile au fost desfășurate la cinci clase de elevi din unitățile de învățământ din localitățile Tăuții-Măgherăuș și Cicârlău.

Scopul acestora a vizat promovarea unui comportament responsabil în trafic și creșterea gradul de siguranță în rândul elevilor.

Pe parcursul întâlnirilor, polițiștii le-au transmis elevilor care sunt principalele reguli de circulație pe care trebuie să le respecte în calitate de pietoni, bicicliști sau utilizatori de trotinete electrice.

De asemenea, au fost abordate teme privind traversarea regulamentară, importanța purtării echipamentelor de protecție și riscurile generate de neatenție sau comportamentele periculoase în trafic.

Siguranța rutieră începe cu responsabilitatea fiecărui participant la trafic, iar respectarea regulilor de circulație poate preveni tragedii.

Activitățile preventive vor continua și în perioada următoare