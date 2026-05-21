La data de 21 mai a.c., polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Maramureș – Serviciul de Investigare a Criminalității Economice, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Maramureș, pun în aplicare 29 de mandate de percheziție domiciliară, în județele Maramureș, Argeș, Vrancea, Bihor, Sibiu, Galați, Dolj, Satu Mare, Brăila și municipiul București.

Activitățile se desfășoară în cadrul unor dosare penale în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de evaziune fiscală, omisiunea evidențierii în acte contabile a operațiunilor comerciale efectuate sau a veniturilor realizate și fals în înscrisuri sub semnătură privată.

Acțiunea urmărește documentarea activității infracționale a persoanelor cercetate, recuperarea prejudiciilor și indisponibilizarea bunurilor obținute din săvârșirea de infracțiuni sau deținute ilegal.

Activitățile se realizează cu sprijinul polițiștilor Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din județele Argeș, Vrancea, Bihor, Sibiu, Galați, Dolj, Satu Mare, Brăila și a celor din municipiul București.

De asemenea, polițiștii beneficiază de sprijinul luptătorilor Serviciului pentru Acțiuni Speciale Maramureș și jandarmilor Inspectoratului de Jandarmi Județean Maramureș.

Facem precizarea că, efectuarea perchezițiilor domiciliare este un procedeu în cadrul procesului penal reglementat de Codul de procedură penală, ce are drept scop administrarea probatoriului necesar soluționării cauzei, care nu poate, în nicio situație, să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.