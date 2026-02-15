Pe DN18, în Pasul Gutâi s-au prăbușit pietre de pe versant, la km 37+400, în sensul de coborâre spre localitatea Mara.

Zona este cunoscută cu posibilitate de prăbușire, mai ales în perioadele de îngheț-dezgheț, versantul fiind abrupt.

Pietrele prăbușite pe partea caritabilă nu au surprins vehicule în trafic. Angajații de la districtul de drumuri naționale s-au deplasat în zonă și intervin cu utilaje pentru îndepărtarea bolovanilor prăbușiti pe partea carosabilă și curățarea acesteia.

Până la finalizarea intervenției, în źonă se va circula alternativ, traficul fiind dirijat de angajații de la drumurile naționale.

A fost finalizată intervenția de îndepărtare a pietrelor prăbușite de pe versant, pe partea carosabiĺă a DN18, în Pasul Gutâi.Traficul rutier a fost reluat pe ambele sensuri în pasul montan.