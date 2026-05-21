Talentul, pasiunea și munca susținută au adus rezultate remarcabile pentru elevii Colegiului de Arte din Baia Mare, care au obținut premii importante la Olimpiada Națională de Arte Vizuale, Arhitectură și Istoria Artei, desfășurată la Slobozia.

Reprezentanții instituției au transmis felicitări elevilor și profesorilor coordonatori pentru performanțele care aduc prestigiu școlii și județului Maramureș.

Premiul II – Grafică

• Șuluman Ștefania, clasa a XII-a B

• Premiu special UNARTE

Profesori coordonatori: Mihai Ciplea / Mihai Ciplea

Mențiune – Grafică

• Zoltan Gabriela, clasa a XI-a B

Profesor coordonator: Mihai Ciplea

Premiul I – Ceramică

• Ferician Daria, clasa a XI-a B

• Premiu special UNARTE

Profesori coordonatori: Andreea Șchiopu / Mihai Ciplea

Mențiune – Istoria Artei

• Matei Isidor, clasa a XII-a C

Profesor coordonator: Dorel Topan

Mențiune – Arhitectură

• Gherman Mara, clasa a XI-a C

Profesori coordonatori: Cătălin Anghelescu / Barbu Crăciun

Premiu special – Textile

• Buzdugan Horje Ada, clasa a XII-a B

Profesori coordonatori: Anca Băbuța / Mihai Ciplea

Rezultatele confirmă nivelul ridicat de pregătire al elevilor și dedicarea profesorilor din cadrul Catedrei de Arte Plastice și Arhitectură a Colegiului de Arte Baia Mare.