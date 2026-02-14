Un maramureșean cunoscut pentru proiectele sale de suflet a fost găsit mort în propria locuință din județul Cluj. Este vorba despre Gheorghe Chindriș, în vârstă de 66 de ani, cel care a devenit cunoscut după ce a înființat primul și singurul sat românesc din Statele Unite.

Potrivit primelor informații, bărbatul ar fi fost găsit cu lovituri la cap, iar una dintre ipotezele analizate de anchetatori este cea a unei crime. Criminaliștii și un procuror au intervenit la fața locului și au început cercetările pentru a stabili circumstanțele exacte ale decesului.

Trupul neînsuflețit a fost descoperit în jurul prânzului de colegii săi din Asociația Avram Iancu, unde Chindriș ocupa funcția de vicepreședinte. Acesta era așteptat la un eveniment încă de dimineață, însă nu a mai răspuns la telefon, motiv pentru care apropiații au mers la locuința sa.

O vecină a declarat că, în timpul nopții, a auzit alarma casei declanșându-se, însă a crezut că proprietarul s-a întors acasă. Femeia a spus că poarta era deschisă dimineața și că bărbatul ar fi putut fi urmărit de ceva timp.

Locuința a fost împânzită de polițiști, care au verificat interiorul imobilului, curtea și autoturismul victimei, în căutarea unor indicii. Reprezentanții IPJ Cluj au transmis că cercetările sunt în desfășurare, la fața locului fiind prezent și un procuror.

Originar din Maramureș, Gheorghe Chindriș a avut o carieră remarcabilă în domeniul minier și al administrației. După ce a lucrat în Cluj și a condus mina de aur Băișoara, s-a stabilit în 2001 în SUA, unde a fondat un sat românesc construit în jurul unei biserici maramureșene și a unor case tradiționale.

S-a întors în țară în 2012, iar ulterior a ocupat funcții importante, inclusiv cea de director al Cupru Min Abrud. În ultimii ani, era implicat activ în promovarea tradițiilor românești și participa frecvent la manifestări patriotice și folclorice.

Ancheta continuă, iar autoritățile încearcă să stabilească dacă moartea maramureșeanului a fost rezultatul unei agresiuni.