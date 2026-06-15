Municipiul Baia Mare informează cetățenii că, începând de astăzi, 15 iunie, ora 10:00, circulația auto și pietonală pe Podul Unirii, care asigură legătura între bulevardele Unirii și Independenței, va fi închisă.

Măsura a fost dispusă pentru desfășurarea lucrărilor de demolare și reconstrucție a podului, un proiect de infrastructură menit să îmbunătățească siguranța și condițiile de trafic în zonă.

Beneficiarul investiției este Municipiul Baia Mare, iar lucrările vor fi executate de către SC ARL Cluj SA.

Autoritățile locale recomandă participanților la trafic să utilizeze rute alternative și să respecte semnalizarea rutieră temporară instituită în zonă pe durata desfășurării lucrărilor.