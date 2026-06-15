Baia Mare se pregătește să îmbrace haine de sărbătoare cu prilejul Zilei Universale a Iei. Duminică, 21 iunie, începând cu ora 17:00, iubitorii de tradiții și ciclism sunt invitați să participe la evenimentul „Ie pe bicicletă”, organizat de Ansamblul Folcloric Național „Transilvania”.

Participanții sunt îndemnați să îmbrace ia românească, să își pregătească bicicletele și să se alăture alaiului folcloric pe două roți, într-un eveniment dedicat promovării tradițiilor și spiritului comunitar.

Bicicletele împodobite cu flori, ștergare și motive tradiționale vor transforma orașul într-un spectacol de culoare și voie bună, într-o paradă ce îmbină armonios folclorul cu mișcarea în aer liber.

Evenimentul include și concursuri de îndemânare pentru toate vârstele, precum și premii speciale pentru: Cea mai frumoasă ie; Cea mai frumoasă bicicletă împodobită tradițional.

De la ora 18:00, sărbătoarea continuă la Muzeul Satului din Baia Mare, unde publicul se va bucura de un spectacol folcloric susținut de artiști îndrăgiți: Gabriela Ardusătan; Ioana Pricop; Andreea Ghițiu. Invitat special: Alexandru Pop.

Pe scenă vor urca și membri ai orchestrei și corpului de balet ai Ansamblului Folcloric Național „Transilvania”, care vor aduce în fața publicului frumusețea și autenticitatea tradițiilor românești.

Organizatorii îi invită pe toți cei care iubesc folclorul să își pună ia, să urce pe bicicletă și să devină parte dintr-o poveste în care tradiția și bucuria de a fi împreună merg mână în mână.

Traseul paradei va fi anunțat pe paginile de socializare ale Ansamblului Folcloric Național „Transilvania”.