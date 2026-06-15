În farmecul unei după-amiezi de iunie, când emoția întâlnește frumusețea artei, iubitorii dansului sunt invitați la un eveniment special, rod al anilor de muncă, pasiune și dăruire.

Marți, 16 iunie, începând cu ora 17:00, scena Cinematografului „MARA” va prinde viață prin ritm, expresie artistică și pași de dans, în cadrul spectacolului-examen de sfârșit de an școlar al Catedrei de Coregrafie.

Sub îndrumarea profesorilor coregrafi Cristina Kővy și Gabor Kővy, tinerii artiști ai Școlii de Artă „Gheorghe Chivu”, din cadrul Centrului Cultural Sighetu Marmației, vor transforma fiecare mișcare într-o poveste și fiecare dans într-o emoție.

Spectacolul reprezintă o adevărată sărbătoare a frumuseții, disciplinei și pasiunii pentru dans, dar și o recunoaștere a muncii și devotamentului profesorilor care, prin profesionalism și inspirație, cultivă talentul și deschid drumul elevilor către artă. Intrarea este liberă.