Miercuri, 29 iulie, în jurul orei 21.00, polițiștii Poliției Orașului Târgu Lăpuș au fost sesizați prin S.N.U.A.U. 112, cu privire la faptul că pe raza localității Vălenii Lăpușului, cartier Ponorâta, ar fi izbucnit un conflict spontan între mai multe persoane.

Din primele verificări efectuate, polițiștii au stabilit faptul că pe fondul izbucnirii unui conflict spontan cinci persoane cu vârste cuprinse între 15 – 44 ani s-ar fi agresat reciproc. De asemenea până în prezent s-a stabilit faptul că în timpul altercației, una dintre persoanele implicate, ar fi fost lovită cu un obiect contondent suferind leziuni corporale.

Persoana în cauză a fost transportată la o unitate medicală pentru acordarea de îngrijiri de specialitate.

Persoanele rănite au refuzat emiterea unui ordin de protecție provizoriu.

În cauză, polițiștii s-au sesizat din oficiu sub aspectul săvârșirii infracțiunii de lovire sau alte violențe, iar sub coordonarea procurorului de caz se continuă cercetările pentru documentarea cu exactitate a stării de fapt și dispunerea măsurilor legale.