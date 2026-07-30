Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o informare meteorologică și o avertizare Cod galben de caniculă, valabile pentru următoarele zile. Meteorologii avertizează că temperaturile vor crește semnificativ, iar valul de căldură se va extinde treptat în aproape toată țara.

Potrivit ANM, în intervalul 30 iulie, ora 10:00 – 3 august, ora 10:00, vremea va deveni tot mai călduroasă, cu disconfort termic accentuat și valori ale indicelui temperatură-umezeală (ITU) care vor depăși pragul critic de 80 de unități.

Începând de vineri, 31 iulie, canicula se va extinde și în Maramureș, alături de Transilvania și alte regiuni ale țării. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 33 și 37 de grade Celsius, iar în vestul țării se vor înregistra chiar 38–39 de grade în weekend.

Totodată, nopțile vor deveni tropicale în mai multe zone, cu temperaturi minime de 20–23 de grade, iar în Dealurile de Vest se pot înregistra chiar 24 de grade.

ANM a emis și o avertizare Cod galben, valabilă în intervalul 31 iulie, ora 10:00 – 1 august, ora 10:00, pentru Maramureș, nordul Crișanei, cea mai mare parte a Transilvaniei, sudul Banatului și vestul și sudul Olteniei.

În aceste zone sunt prognozate temperaturi maxime între 33 și 35 de grade, iar local se vor atinge 36–37 de grade. Disconfortul termic va fi ridicat, iar pe arii restrânse nopțile vor fi tropicale.

În același timp, județele Bihor, Arad și Timiș se află sub Cod portocaliu, unde temperaturile vor ajunge în jurul valorii de 38 de grade, iar canicula și disconfortul termic vor fi deosebit de accentuate.

Meteorologii avertizează că valul de căldură nu se va opri la începutul lunii august, ci va continua și în perioada 3–9 august, când vremea va deveni caniculară în cea mai mare parte a țării, cu temperaturi foarte ridicate și un disconfort termic accentuat.