Elevii care intră în această toamnă în clasa a VIII-a sunt prima generație pentru care se vor aplica noile prevederi din Legea învățământului preuniversitar nr. 198/2023 privind admiterea la liceu. Începând cu sesiunea din 2027, colegiile naționale vor putea organiza, opțional, un concurs pentru ocuparea a cel mult 50% din locurile aprobate prin planul de școlarizare. În acest caz, candidații care aleg anumite unități de învățământ ar putea susține, pe lângă Evaluarea Națională, și o probă suplimentară de selecție, în timp ce restul locurilor vor continua să fie ocupate prin repartizare computerizată.

Toți absolvenții clasei a VIII-a vor susține, în continuare, Evaluarea Națională. În plus, cei care își doresc un loc la un colegiu național care organizează concurs de admitere vor putea participa și la această probă de selecție. Noua procedură nu se aplică tuturor liceelor și nici tuturor elevilor. Organizarea concursului este opțională pentru colegiile naționale care îndeplinesc condițiile prevăzute de lege, iar participarea candidaților rămâne, de asemenea, opțională.

Potrivit art. 101 din Legea învățământului preuniversitar nr. 198/2023, colegiile naționale care aleg această formă de admitere pot organiza concurs pentru anumite specializări sau pentru toate specializările, însă pentru maximum 50% din locurile aprobate prin planul de școlarizare. Legea stabilește și o categorie de locuri rezervate.

Astfel, până la 10% din totalul locurilor sunt ocupate cu prioritate, prin repartizare computerizată, de elevii cu dizabilități și/sau cerințe educaționale speciale (CES), precum și de elevii de etnie romă, în funcție de rezultatele obținute la Evaluarea Națională și de opțiunile exprimate.

După încheierea concursului și repartizarea acestor categorii de candidați, toate locurile rămase disponibile vor fi ocupate prin repartizarea computerizată, pe baza rezultatelor obținute la Evaluarea Națională și a opțiunilor completate de elevi. Legea introduce și o regulă menită să evite organizarea unor concursuri fără concurență reală.

Dacă, la o anumită specializare, numărul elevilor înscriși este mai mic decât cel al locurilor scoase la concurs, colegiul respectiv nu va mai putea organiza concurs de admitere pentru aceeași specializare în anul școlar următor.

La concurs se vor putea înscrie numai absolvenții clasei a VIII-a care au obținut minimum nota 5 la fiecare probă a Evaluării Naționale. Selecția va cuprinde două probe, stabilite de fiecare colegiu în funcție de profilul sau specializarea pentru care organizează admiterea.

Deși disciplinele vor fi stabilite de unitatea de învățământ, subiectele vor fi standardizate și unice la nivel național, fiind elaborate de Centrul Național pentru Curriculum și Evaluare (CNCE), pe baza programei școlare și a metodologiei aprobate prin ordin al ministrului educației.

Candidații vor fi declarați admiși în ordinea descrescătoare a mediilor obținute, în limita locurilor disponibile, cu condiția promovării fiecăreia dintre cele două probe cu minimum nota 5. Elevii care nu obțin un loc prin această procedură nu pierd șansa de a intra la liceu. Ei vor participa la repartizarea computerizată, alături de ceilalți candidați, pe baza rezultatului obținut la Evaluarea Națională.