Vineri, 31 iulie, de la ora 17:00, Preasfințitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului, va săvârși Slujba Paraclisului Maicii Domnului la Catedrala Episcopală „Sfânta Treime” din Baia Mare.

Vineri 31 iulie, de la ora 17:00, Preasfințitul Părinte Timotei Sătmăreanul, Arhiereu Vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Maramureșului și Sătmarului, va săvârși Slujba Paraclisului Maicii Domnului la Mănăstirea „Nașterea Sfântului Proroc Ioan Botezătorul”, Protopopiatul Carei, județul Satu Mare.

Sâmbătă, 1 august, de la ora 17:00, Preasfințitul Părinte Timotei Sătmăreanul va săvârși Slujba Paraclisului Maicii Domnului la Mănăstirea „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” Bixad, Protopopiatul Oaș, județul Satu Mare.

Luni, 3 august, de la ora 17:00, Preasfințitul Părinte Timotei Sătmăreanul va săvârși Slujba Paraclisului Maicii Domnului la Parohia Ortodoxă Borșa Fântâna II, Protopopiatul Vișeu.

Marți, 4 august, de la ora 17:00, Preasfințitul Părinte Iustin va săvârși Slujba Paraclisului Maicii Domnului la Parohia Ortodoxă „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” Săcălășeni, Protopopiatul Baia Mare.

Marți, 4 august, de la ora 17:00, Preasfințitul Părinte Timotei Sătmăreanul va săvârși Slujba Paraclisului Maicii Domnului la Parohia Ortodoxă Buteasa cu filia Codru Butesii, Protopopiatul Chioar.

Miercuri, 5 august, de la ora 17:00, Preasfințitul Părinte Timotei Sătmăreanul va săvârși Slujba Paraclisului Maicii Domnului la Parohia Ortodoxă Sălnița, Protopopiatul Lăpuș.

Joi, 6 august, de la ora 17:00, Preasfințitul Părinte Timotei Sătmăreanul va săvârși Slujba Paraclisului Maicii Domnului la Parohia Ortodoxă „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” din Baia Mare.

Vineri, 7 august, de la ora 17:00, Preasfințitul Părinte Timotei Sătmăreanul va săvârși Slujba Paraclisului Maicii Domnului la Parohia Ortodoxă Văleni, Protopopiatul Sighet.

Sâmbătă, 8 august, de la ora 17:00, Preasfințitul Părinte Timotei Sătmăreanul va săvârși Slujba Paraclisului Maicii Domnului la Parohia Ortodoxă Bicău, Protopopiatul Satu Mare.

Luni, 10 august, de la ora 17:00, Preasfințitul Părinte Timotei Sătmăreanul va săvârși Slujba Paraclisului Maicii Domnului la Parohia Ortodoxă „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” Vișeu, Protopopiatul Vișeu.

Marți, 11 august, de la ora 17:00, Preasfințitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului, va săvârși Slujba Paraclisului Maicii Domnului la Parohia Ortodoxă Ulmeni, Protopopiatul Chioar.

Marți, 11 august, de la ora 17:00, Preasfințitul Părinte Timotei Sătmăreanul va săvârși Slujba Paraclisului Maicii Domnului la Parohia Ortodoxă Cehal, Protopopiatul Carei, județul Satu Mare.

Miercuri, 12 august, de la ora 17:00, Preasfințitul Părinte Iustin va săvârși Slujba Paraclisului Maicii Domnului la Parohia Ortodoxă Negrești-Oaș II– biserica istorică, Protopopiatul Oaș, județul Satu Mare.

Miercuri, 12 august, de la ora 17:00, Preasfințitul Părinte Timotei Sătmăreanul va săvârși Slujba Paraclisului Maicii Domnului la Parohia Ortodoxă Eriu Sâncrai, Protopopiatul Carei, județul Satu Mare.

Joi, 13 august, de la ora 17:00, Preasfințitul Părinte Timotei Sătmăreanul va săvârși Slujba Paraclisului Maicii Domnului la Parohia Ortodoxă Vălenii Lăpușului, Protopopiatul Lăpuș.