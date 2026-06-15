Muzicianul american Oliver Tree a murit într-un accident de elicopter în Brazilia, la vârsta de 32 de ani, potrivit unor surse citate de The Guardian. Două elicoptere s-au ciocnit deasupra orașului Rio de Janeiro duminică dimineață și s-au prăbușit în zona de vest a orașului, omorând toate cele șase persoane aflate la bord, inclusiv pe Tree, au relatat mai multe agenții media braziliene.

Departamentul de pompieri militari din Rio de Janeiro a declarat că unul dintre elicoptere s-a prăbușit peste o reprezentanță auto, unde erau parcate mai multe vehicule electrice, aprinzând un incendiu care a fost stins. Oficialii au declarat că este în curs de desfășurare o anchetă pentru a stabili cauza accidentului. Tree, în vârstă de 32 de ani, care se afla în Brazilia într-un tur mondial, era la bordul unuia dintre elicopterele care s-au prăbușit, a declarat o sursă din poliție pentru AFP.

Printre pasagerii care se aflau alături de cântăreț se numărau un producător muzical brazilian, un regizor video argentinian și un YouTuber argentinian Gaspar Prim, cunoscut online sub numele de Gaspi.

Elicopterele s-au ciocnit în aer în suburbia vestică Recreio dos Bandeirantes înainte de a se prăbuși în parcarea unei reprezentanțe de mașini electrice, incendiind aproximativ 20 de mașini, potrivit pompierilor.

Unul dintre elicoptere transporta cinci persoane, iar celălalt doar pilotul. Nu au existat supraviețuitori.

Tree – cu o tunsoare distinctivă în formă de castron și o personalitate aparte pe internet – era cunoscut pentru melodii precum Life Goes On, Miss You și Alien Boy. Are peste 11 milioane de ascultători lunar pe Spotify, iar melodiile sale de top sunt ascultate de peste 700 de milioane de ori.

În timpul turneului său mondial, urma să susțină peste 70 de concerte în 30 de țări de pe șapte continente. El a susținut un concert în Buenos Aires, Argentina, pe 4 iunie, iar sâmbătă a distribuit pe Instagram un videoclip în care juca fotbal într-un cartier brazilian.

În 2024, a fost nominalizat la premiul internațional Brit, alături de producătorul german Robin Schulz pentru piesa lor „Miss You”. Piesa a atins locul 3 în topul single-urilor din Marea Britanie.