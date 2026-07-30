Municipiul Baia Mare anunță instituirea unor restricții temporare de circulație în zona Pieței Universității (Buclă), ca urmare a lucrărilor de asfaltare programate după finalizarea intervențiilor la rețelele de utilități.

Potrivit administrației locale, lucrările se vor desfășura în mai multe etape:

1 și 2 august (sâmbătă și duminică) – va avea loc frezarea carosabilului în zona Pieței Universității, pe bulevardul Independenței și pe tronsoanele cuprinse între străzile Dr. Victor Babeș – Victoriei și Iuliu Maniu – Târnavelor;

În nopțile de 3 spre 4 august și 4 spre 5 august (luni spre marți și marți spre miercuri) – se va executa asfaltarea suprafețelor frezate și turnarea stratului de uzură.

Pe durata lucrărilor, șoferii sunt sfătuiți să circule cu prudență, să respecte semnalizarea rutieră temporară și indicațiile personalului aflat în teren.

Reprezentanții Primăriei Baia Mare le mulțumesc participanților la trafic pentru înțelegere și recomandă, acolo unde este posibil, utilizarea unor rute alternative pentru evitarea aglomerației din zona afectată.