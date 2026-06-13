Mănăstirea „Nașterea Maicii Domnului” din Ruoaia își va sărbători duminică, 14 iunie, hramul, prilej cu care sunt așteptați numeroși credincioși din Țara Lăpușului și din întreg județul Maramureș.

Evenimentul religios va fi marcat prin oficierea Sfintei Liturghii de către PS Timotei Sătmăreanul, Arhiereu-vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Maramureșului și Sătmarului, care va sluji la Mănăstirea Lăpuș – Ruoaia, din Protopopiatul Lăpuș.

Considerată unul dintre cele mai importante locuri de pelerinaj din zonă, Mănăstirea Ruoaia adună an de an sute de credincioși la sărbătoarea hramului, dedicată ocrotitoarei așezământului monahal. Pentru mulți dintre participanți, evenimentul reprezintă un moment de rugăciune, reculegere și comuniune spirituală.

Pentru a facilita accesul credincioșilor la slujbă, autoritățile locale au anunțat că vor asigura transport cu autobuzul pentru persoanele care nu dispun de mijloace proprii de deplasare.

Organizatorii îi invită pe toți cei care doresc să participe la această sărbătoare să fie prezenți la Mănăstirea Ruoaia, pentru a lua parte la slujbele religioase și la momentele dedicate hramului.